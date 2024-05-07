Faysal Yusuf: Başkan Barzani, Kürtlerin Suriye'nin geleceğine katılmasını vurguladı

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Sözcüsü Faysal Yusuf, Başkan Mesud Barzani’nin kendilerini her zaman memnuniyetle karşıladığını ve Suriyeli Kürtlere her zaman destek verdiğini belirtti.

Başkan Barzani, bugün (7 Mayıs 2024) Salahaddin’de, ENKS Başkanlığından bir heyeti kabul etmişti.

ENKS Sözcüsü Faysal Yusuf, bugünkü görüşmeye ilişkin Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Başkan Barzani'nin Suriyeli Kürtlere ve ENKS’ye tam desteğini yinelediğini bildirdi.

Başkan Barzani’nin Suriye'deki Kürt halkının siyasi, ekonomik ve güvenlik krizini aşması ve şu anki aşamayı geçmesi temennisinde bulunduğunu söyleyen Faysal Yusuf, Kürtlerin Suriye'nin geleceğine katılması gerektiğini de vurguladığını aktardı.

ENKS Sözcüsü Yusuf’un açıklamasına göre Başkan Barzani, Suriyeli Kürtlerin kaderlerini ve geleceklerini belirlemeleri ve Suriye'deki siyasi sürece katılımları için birlik ve beraberlik çağrısını yineledi.

Barzani’nin Ofisinden görüşmeye yönelik yapılan açıklamada, toplantıda, Suriye ve bölgedeki son siyasi gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Kürt vatandaşların durumu ve refahının da masaya yatırıldığı toplantıda, Suriye'de siyasi partilerin ve Kürt vatandaşların karşılaştığı engellere de değinildiği ifade edildi.

Suriye'deki Kürtlerin geleceği ile Suriye'deki durumu etkileyen siyasi ve uluslararası dengeler de toplantıda masaya yatırılan konular arasındaydı.