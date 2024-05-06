Netanyahu Refah saldırısını hangi gerekçeyle düzenlediklerini açıkladı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes önerilerine onay vermesine rağmen Refah'a saldırının "İsrailli esirlerin ülkelerine dönmesi" için düzenlendiğini savundu.

Binyamin Netanyahu, X hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Refah'a kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başında olduğu Savaş Kabinesinin dün akşam Refah'a saldırı emri verdiğini anımsatan Netanyahu, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek." dedi.

Hamas’ın kabul ettiği önerinin İsrail’in taleplerinin “çok gerisinde olduğunu” belirten Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini dile getiren Netanyahu, bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti.

Hamas'ın internet sayfasından dün yaptığı açıklamaya göre Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze’deki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını bildirmişti.

Öte yandan İsrail, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisinin, İsrail'in kabul etmediği ve Mısır tarafından "yumuşatılmış" bir taslak olduğunu duyurmuştu.