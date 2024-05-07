Ekonomi

Steve Lutes: Kürdistan Bölgesi'nden petrolün yeniden ihraç edilmesi önemli

Bazı ABD'li yetkililer Kürdistan petrolünün yeniden ihracatını görüşmek üzere yakın gelecekte Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek.
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ABD Ticaret Odası Yakın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Lutes
ABD Ticaret Odası Yakın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Lutes
kürdistan ABD Orta Doğu Kürdistan Bölgesi Irak Bağdat Erbil

HABER MERKEZİ

ABD Ticaret Odası Yakın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Lutes, Kürdistan Bölgesi'nden petrolün yeniden ihracatının herkes için önemli olduğunu belirtti.

ABD Ticaret Odası Yakın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihraca edilmesine ilişkin Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu.

Steve Lutes, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasının ve boru hattının açılmasının Kürdistan Bölgesi, Irak, ABD şirketleri ve küresel enerji piyasası açısından önem taşıdığını söyledi.

Yakın gelecekte çok sayıda ABD'li yetkilinin Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceğini bildiren Lutes, görüşmelerin ana konusunun Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihraç edilmesi olacağını ifade etti.

“Biz müzakerelerin bir parçası değiliz.” diyen Steve Lutes, petrolün yeniden ihracatı konusunun Başbakan Mesrur ​​Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Washington'da olduğu dönemde ele alındığını aktardı.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı durdurulmuştu.

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