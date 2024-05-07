Steve Lutes: Kürdistan Bölgesi'nden petrolün yeniden ihraç edilmesi önemli

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ABD Ticaret Odası Yakın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Lutes, Kürdistan Bölgesi'nden petrolün yeniden ihracatının herkes için önemli olduğunu belirtti.

ABD Ticaret Odası Yakın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihraca edilmesine ilişkin Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu.

Steve Lutes, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasının ve boru hattının açılmasının Kürdistan Bölgesi, Irak, ABD şirketleri ve küresel enerji piyasası açısından önem taşıdığını söyledi.

Yakın gelecekte çok sayıda ABD'li yetkilinin Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceğini bildiren Lutes, görüşmelerin ana konusunun Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihraç edilmesi olacağını ifade etti.

“Biz müzakerelerin bir parçası değiliz.” diyen Steve Lutes, petrolün yeniden ihracatı konusunun Başbakan Mesrur ​​Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Washington'da olduğu dönemde ele alındığını aktardı.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı durdurulmuştu.