Koalisyon ve Peşmerge propagandayla mücadele için bir arada

HABER MERKEZİ Koalisyon güçleri ile Peşmerge güçleri, propagandalarla mücadele çerçevesinde koordinasyon sağlayarak bilgi alışverişinde bulundu. Uluslararası Koalisyon güçleri ile Peşmerge, bugün (7 Mayıs 2024) propagandalarla mücadele konusunda bilgi alışverişi sağlamak amacıyla bir araya geldi. Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlığın Ulusal Bilinçlendirme Müdürlüğü, propagandayla mücadele konusunda Koalisyon güçleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Peşmerge Bakanlığından Teğmen Osman Muhammed ve Kürdistan Bölgesi'ndeki Koalisyon Güçleri çerçevesinde Alman ordusunda danışman Yüzbaşı Jans, Peşmerge Bakanlığı görevlilerine propaganda ve tehditler ile nasıl başa çıkılacağı konusunda ayrıntılı bilgi verdi.