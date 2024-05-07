Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş suikastına ilişkin 22 tutuklu sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 145 sayfalık iddianameyi kabul etti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

İddianame başta Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş olmak üzere birçok siyasetçi ve hukukçu tarafından eleştirilmişti.

Mahkeme, önümüzdeki günlerde duruşma gününü belirlenecek ve sanıkların yargılanma süreci başlayacak.

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 17 şüpheli hakkındaki işlemler de sürüyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada, "MHP olarak beklentimiz şudur, iddianame mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır." ifadelerini kullanılmıştı.