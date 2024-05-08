Diyarbakır merkezli 8 ilde operasyon: 33 gözaltı

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Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda bir organize suç örgütü çökertildi, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlara ilişkin detaylı bilgilere yer verdi.

Yerlikaya, Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Maraş olmak üzere 8 ilde düzenlenen “Mahzen-39” operasyonu ile elebaşılığını cezaevinde olan Umut Öken’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüte üye 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

“Şüphelilerin; Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi” diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe de el konulduğunu kaydetti.