ABD: Gazze sahiline kurulacak geçici liman inşaatı bitti

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ABD, Gazze sahiline kurulacağını açıkladığı geçici liman inşaatının bittiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, basın toplantısında geçici limanın inşa çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Singh, söz konusu limanın bugün itibarıyla tamamlandığını ancak şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle Gazze sahiline yerleştirilmek için son taşınmayı yapacak askeri deniz vasıtalarının İsrail'in Aşdod Limanı'nda bekletildiğini belirtti.

Pentagon Sözcüsü Singh, limanın ilk önce 8 kamyon ile çalışmaya başlayacağını, tam kapasiteye ulaştığında 150 yardım kamyonunun kullanılabileceğini kaydetti.

ABD ve dünyanın diğer ülkelerinden toplanan insani yardımların Güney Kıbrıs'taki limandan The Sagamora adlı bir nakliye gemisi ile Gazze'ye getirileceği bilgisini paylaşan Singh, “Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın en iyi yolu bu değil. En iyisi kara yolu, dolayısıyla kara geçişlerinin açılmasını ve yardımların aktığını görmek istiyoruz. Gazze'deki insanı durumun vahim olduğunu biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Mart 2024 Gazze sahilinde yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemiler için geçici bir deniz limanı inşası için ABD ordusunu talimat vermişti.