Yaşam

Elazığ'da korkutan deprem

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kürdistan Deprem afad Elazığ

HABER MERKEZİ

Kürt illerinden Elazığ'da saat 4.18'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ merkezde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,08 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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