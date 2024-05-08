Elazığ'da korkutan deprem
HABER MERKEZİ
Kürt illerinden Elazığ'da saat 4.18'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ merkezde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,08 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-08
Saat:04:18:14 TSİ
Enlem:38.485 N
Boylam:39.31278 E
Derinlik:11.08 km
Detay:https://t.co/R1RODDaWRy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi