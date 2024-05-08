Genel

Urfa’da DEM Parti bürosuna silahlı saldırı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DEM Parti silahlı saldırı Urfa

HABER MERKEZİ

Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Birecik ilçesi Meydan Mahallesi’nde DEM Parti’nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv