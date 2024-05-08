Urfa’da DEM Parti bürosuna silahlı saldırı

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Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Birecik ilçesi Meydan Mahallesi’nde DEM Parti’nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.