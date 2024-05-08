Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı

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Atlas Okyanusu'nda yer alan takımada ülkesi Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.

Bahamalar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği bildirildi.

Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği belirtilen açıklamada hükümetin resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı bilgisi paylaşıldı.

Norveç, Barbados ve Jamaika da nisan ayında Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.