Fransa Başkonsolosu: Barzan Bölgesi dramatik ve trajik bir tarihe sahip

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Fransa'nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Jan Braim, Barzan Bölgesi’nin Kürt devriminin kalbi olduğunu söyledi.

Bugün (8 Mayıs 2024) Barzan köyündeki Nemiran (Ölünsüzler) mezarlığını ziyaret eden Fransa Başkonsolosu Jan Braim, Molla Mustafa Barzani tarafından karşılandı.

Braim, düzenlenen basın toplantısında, Barzan Bölgesi'ni ve şehitlik türbesini ziyaret etmekten gurur duyduğunu dile getirerek, “Fransız Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ndeki temsilcisi olarak bu ziyaret bizim için çok önemli.” dedi.

Barzan Bölgesi’nin, Kürt devriminin kalbi ve beşiği olduğunu vurgulayan Braim, “Barzan Bölgesi aynı zamanda dramatik ve trajik bir tarihe sahip bir yerdir.” ifadesini kullandı.

Fransız halkının ve hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineleyen Fransa Başkonsolosu, “Kürdistan Bölgesi ile her alanda ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.” dedi.