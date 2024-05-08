Kahveci: Mahkemenin kararı tüm tarafların seçime katılması için önemli bir adım

HABER MERKEZİ

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Federal Mahkemenin kararının tüm tarafların seçimlere katılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kahveci, K24’e yaptığı açıklamada, Federal Mahkemenin dünkü kararının tüm siyasi taraflara Kürdistan Parlamento seçimlerine katılma fırsatı verilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kota sisteminin kaldırılmasıyla bileşenlere karşı haksızlık yapıldığını kaydeden Kahveci, “Karar, hiçbir siyasi partinin çıkarına değildi. Bir arada yaşamayı zedelemeye yönelik bir girişimdi. Mahkemenin kararının, Türkmen, Keldani, Süryani, Asuri ve Ermenilerin seçimlere katılmasına fırsat vermesini bekliyoruz. Çünkü seçimler bileşenlerin katılımı olmadan yapılamaz.” dedi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, bugün Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Parlamento seçimlerinin 6’ncı turuna ilişkin tüm çalışmaları askıya aldık." dedi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi de dün (7 Mayıs 2024) Kürdistan Parlamentosundaki sandalye sayısının dağılımına ilişkin hükmün uygulanmasının durdurulmasına karar vermişti.

Federal Mahkeme, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin şikayeti üzerine aday listelerinin kayıt ve onay sisteminde 2’nci maddenin 2'nci fıkrasının uygulanmasının askıya alınmasına karar vermişti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, 18 Mart 2024'te Irak'taki mevcut durum, Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürdistan parlamento seçimleri ve Federal Mahkeme kararlarına ilişkin bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, "Partimizin Kürdistan Bölgesi halkının ve anayasal kurumlarının iradesi dışında anayasaya aykırı bir karar ve dayatma sistemi benimsememesini, hukuka aykırı ve anayasaya aykırı olarak yapılan seçimlere katılmamasını halkımızın ve ülkemizin menfaati olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Federal Mahkeme, 21 Şubat 2024'te Kürdistan Parlamento Seçim Yasasına ilişkin 11 duruşmanın ertelenmesinin ardından, 6’ncı tur parlamento seçimlerini yürütme ve gözetleme görevinin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna verilmesine karar verdi.

Federal Mahkeme ayrıca, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine karar verdi.

Mahkemenin kararıyla, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunda bileşenlere tahsis edilen kota sandalyeleri kaldırılmış oldu.