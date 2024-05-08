Rusya'dan İsrail'e: "İnsancıl hukuka uyulması gerekiyor"

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğini belirtti.

Sözcü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konular hakkında yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Refah'a yönelik son saldırılarına değinerek, "Burada (Refah'ta) yaklaşık 1,5 milyon Filistinli sivil bulunuyor. Bu bağlamda uluslararası insancıl hukuk hükümlerine uyulmasını istiyoruz." dedi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda birkaç kez müzakere yapıldığını ancak bu müzakerelerde sonuç elde edilmediğine işaret eden Zaharova, "Oluşan durum, krizin seviyesinin düşürülmesi yönündeki girişimlerle birlikte ülkemizin Filistinliler ve İsrailliler arasında nihai statünün belirlenmesi için doğrudan diyalog kurulmasına yönelik koşulların yaratılmasına ihtiyaç duyulduğu yönündeki pozisyonumuzu doğruluyor." diye konuştu.

Zaharova, "bu diyalog sonucunda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini" vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Eğer Fransızlar çatışma bölgesine girerse onlar, kaçınılmaz olarak Rusya Silahlı Kuvvetlerinin hedefi haline gelecekler. Paris'te bunun kanıtı zaten var." ifadelerini kullandı.

Zaharova, birçok Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkesine, Fransa vatandaşlarına Macron'un "saldırgan" açıklamalarının hoşuna gitmediğini söyleyerek "Paris'in, Rusya'nın Fransa'ya ve tüm Avrupa'ya yönelik tehdit oluşturduğu hikayesini manipüle etmesine, Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'da hibrit savaş için milyarlarca dolar değerindeki harcamaları haklı gösterme isteğine şaşırmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.