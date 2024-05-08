Şaxewan Abdullah: Bileşenleri seçimlerin dışında bırakmak büyük bir hataydı

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Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Federal Mahkemenin kararıyla bileşenleri Kürdistan Parlamento seçimlerinin dışında bırakmanın büyük bir yanlış olduğunu söyledi.

Şaxewan Abdullah, 8 Mayıs 2024’te Çarşamba günü (bugün) düzenlediği basın toplantısında, bileşenlerin Kürdistan Parlamento seçimlerinin dışında bırakılmasının Federal Mahkemenin büyük bir hatası olduğunu belirtirken, Kürdistan Bölgesi’nin bir arada yaşama kültürüyle tanındığını bildirdi.

“Türkmen ve Hıristiyanların Irak Parlamentosunda temsilcileri var, dolayısıyla Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde de temsilcilerinin olması gerekiyor.” diyen Şaxewan Abdullah, Kürdistan Parlamento seçimlerinin 6’ncı turuna ilişkin tüm çalışmaların, bileşenlerin seçime katılabilmeleri ve bileşen temsilcilerine adaylık kapısının açılmasına bir yol buluna bilinmesi için askıya alındığını kaydetti.

Yeni bir tarih belirlenmesi için müzakere yapılacağı bunun da zamana ihtiyaç duyduğunu aktaran Abdullah, Irak Parlamento başkanlık görevine de değinerek, yarın parlamentonun son oturumu olduğunu ve başkanlık görevine atanacak bir ismin hala belirlenmediğini ifade etti.