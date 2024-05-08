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Erbil Valisi: Kayseri Çarşısı'nın güvenliği asayiş ve polise emanet edilecek

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kürdistan Erbil Valisi Umed Xoşnaw Kayseri Çarşısı yangın Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, tarihi Kayseri Çarşısı’nda yaşanan yangınla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiğini belirterek, çarşının güvenliğini sağlama görevinin asayiş güçleri ile polis ekiplerine verileceğini bildirdi.

Vali Umed Xoşnaw, 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü (bugün), Erbil Kalesi yakınındaki Kayseri Çarşısı’nda yaşanan yangından dükkanları zarar gören esnafla bir araya gelerek, "Erbil kale, minare ve Kayseri Çarşısı anlamına geldiği için Kayseri Çarşısı'nda yaşanan olaydan dolayı hükümet ve Erbil Valiliği olarak derin üzüntü duyduk.” dedi.

Çarşının güvenliğinin sorumluluğunun bundan sonra asayiş güçleri ile polis ekiplerinde olduğunu aktaran Xoşnaw, “Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor, sonuçlar yakında açıklanacak. İnceleme komisyonunun yanı sıra, yangından zarar gören dükkan ve mekanların onarımını değerlendirmek üzere bir de teknik komite oluşturuldu.” diye konuştu.

Ekiplerin çarşıyı temizleyip düzenleyerek esnaf ve vatandaşların kullanımına açmaya başladığını kaydeden Vali Xoşnaw, yönergelerin uygulanması ve ihlallerin ortadan kaldırılması için esnafın iş birliği yapmasının gerekli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yangınların ve yayılmalarının ana nedeni olan mağazalara perde asılmasının yasak olduğunun altını çizen Umed Xoşnaw, yangında dükkanları zarar gören esnafa, Erbil Valiliği ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

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