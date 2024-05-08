Hükümet Sözcüsü Hewramani: Maaşların gönderilmemesi için hiçbir mazeret kalmadı

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Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, memur maaşlarının gönderilmesinde engel yaratan tüm sorunların çözüldüğünü bildirerek, Bağdat'ın maaşları göndermemesi için hiçbir neden kalmadığını söyledi.

Sözcü Peşawa Hewramani, Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulunun bugün gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısının detaylarına ilişkin basına açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, Benim Hesabım projesi, bütçe, çiftçilerin durumu ve sözleşmeli personel meselesinin masaya yatırıldığını aktaran Hewramani, nisan ayı maaşların gönderilmesinde yaşanan gecikmenin Benim Hesabım projesiyle aynı amacı taşıyan “Tatwin Projesi” ve iç gelirlerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Maaş gönderme konusunda herhangi bir engel kalmadığını dile getiren Hewramani, “Şu anda Benim Hesabım projesine bir devlet bankası da katıldı, ayrıca yurt içi gelir konusunda da daha önce anlaşmaya varıldı. Bu nedenle Federal Maliye Bakanlığının Kürdistan Bölgesi memur maaşlarının bir an önce göndermesini bekliyoruz.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Benim Hesabım projesinin sorumlularına TBI Bank ile iş birliği yapmaları ve süreci hızlandırmaları talimatı verdiğini belirten Sözcü Hewramani, hiçbir memurun belirli bir bankada hesap açmaya zorlanmayacağının altını çizdi.

Sözcü Hewramani, “Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu kabinesi bahaneleri kesen kabine haline geldi. Kürdistan Bölgesi memurlarının maaşlarını gönderilmemesi için hiçbir bahane kalmamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.