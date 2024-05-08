Bakanlar Kurulu "TBI Bank"ın Benim Hesabım projesine katılımını destekliyor

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Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, “TBI Bank”ın Kürdistan Bölgesi memur maaşlarının Benim Hesabım projesi çerçevesinde bankaya aktarılması sürecine katılımını destekledi.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Mesrur Barzani liderliğinde gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısında, Benim Hesabım projesi, bütçe, çiftçilerin durumu ve sözleşmeli personel meselesi masaya yatırıldı.

Toplantıda ilk olarak Erbil’deki tarihi Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Başbakan Barzani, itfaiye, acil durum, güvenlik, polis ve iç güçlere teşekkür ederken, ilgili taraflara yangının nedenlerinin araştırılması talimatını verdiğini vurguladı.

Bu tür trajik olayların bir daha yaşanmaması için halka açık yerler başta olmak üzere bölge genelinde yönergelere ve güvenlik tedbirlerine uyulması gerektiğini vurgulayan Başbakan Barzani, ilgili hükümet yetkililerinin UNESCO iş birliğiyle tarihi çarşıyı yeniden canlandırmak için çalışmalar yapacağını belirtti.

Toplantının ilk maddesinde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki maaş, finansman ve yükümlülükler konusundaki son gelişmelerin yanı sıra her iki tarafın teknik heyetinin Bağdat'ta yaptığı son toplantının sonuçları masaya yatırıldı.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından tüm görev ve yükümlülüklerin yerine getirildiğini, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'ne maaş ve mali yetkileri göndermesi gerektiğini, hiçbir siyasi sorun ve çatışmanın maaş gönderilmesine engel olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlar Kurulu, federal bir hükümet bankası olan "TBI Bank"ın Kürdistan Bölgesi memur maaşlarının bankaya yatırılması sürecine katılmasına desteğini ifade etti.

Başbakan Barzani ayrıca, Bakanlar Kurulu, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile ilgili taraflara, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, federal hükümet ve Irak’ın ticari bankası (TBI) teknik ekibinin ortak anlayışı çerçevesinde gerekli bilgilerin gönderilmesi konusunda adım atmaları talimatını verdi.

Toplantının diğer maddelerinde ise çiftçilerin durumu ve sözleşmeli personel meselesine yer verildi.