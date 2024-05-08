Irak Başbakanı Sudani ile İsmail Haniye telefonda görüştü

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye aldıkları ateşkes kararının “sorumlulukla” alınan bir karar olduğunu söyledi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye, 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü (bugün) Irak Başbakanı Sudani’yi telefonla aradı.

Telefon görüşmesinde Hamas'ın ateşkes kararına övgüde bulunan Sudani, kararın Filistin halkının en yüksek çıkarlarını göz önünde bulunduran sorumlulukla alınan bir karar olarak nitelendirdi.

Hamas'ın özellikle Filistinlilerin acılarını hafifletmeye yönelik hamlesine desteğini ifade eden Sudani, uluslararası topluma Gazze'deki savaşı durdurmaları yönünde çağrı yaptı.

Hamas, 6 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ile yedi aydır süren savaşı sona erdirecek öneriyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.