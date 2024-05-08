Amedspor'dan kupa töreni: Tarih belli oldu
HABER MERKEZİ
TFF 2. Lig şampiyonu olup 1. Lig’e yükselen Diyarbakır temsilcisi Amedspor, kupa töreni düzenleneceğini açıkladı.
Amedspor’un sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda yer verdiği açıklamada, törenin detaylarına yer verilmedi.
Kupa töreninin 10 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de stadyumda yapılacağı belirtildi.
Kulübün yönetim kurulu tarafından düzenlenecek tören organizasyonuna spor camiasına emek vermiş isimlerle birlikte sivil toplum kuruluşları ve halkın katılacağı aktarıldı.
Organizasyonla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı da ifade edildi.
KUPA TÖRENİ— Amedspor (@amedskofficial) May 8, 2024
Yönetim kurulumuzun düzenlediği kupa töreni organizasyonu Cuma günü saat 17.00'de stadyumda yapılacaktır.
Kutlamalara camiamıza emek vermiş isimlerle birlikte sivil toplum kuruluşları ve halkımız katılacaktır.
Organizasyonumuzla ilgili detaylar daha sonra… pic.twitter.com/x90cZXINBG