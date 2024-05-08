Spor

Amedspor'dan kupa töreni: Tarih belli oldu

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kürdistan TFF 2 Lig Diyarbakır amedspor kupa töreni

HABER MERKEZİ 

TFF 2. Lig şampiyonu olup 1. Lig’e yükselen Diyarbakır temsilcisi Amedspor, kupa töreni düzenleneceğini açıkladı.

Amedspor’un sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda yer verdiği açıklamada, törenin detaylarına yer verilmedi.

Kupa töreninin 10 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de stadyumda yapılacağı belirtildi.

Kulübün yönetim kurulu tarafından düzenlenecek tören organizasyonuna spor camiasına emek vermiş isimlerle birlikte sivil toplum kuruluşları ve halkın katılacağı aktarıldı.

Organizasyonla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı da ifade edildi.

 

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