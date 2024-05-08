APIKUR Sözcüsü: Irak, petrol ihracatının askıya alınması nedeniyle 15,5 milyar dolar kaybetti

HABER MERKEZİ

Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles Caggins, Irak’ın Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının durdurulması sonucu 15,5 milyar dolar kaybettiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatına yeniden başladığında tüm tarafların kazanacağını söyledi.

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan APIKUR Sözcüsü Caggins, Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani’nin geçtiğimiz hafta petrol ihracatının yeniden başlaması ve maaş konusunda Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasında iki komite kurduğunu hatırlatırken, söz konusu komitelerin henüz çalışmalarına başlamadığını belirterek Bakan Abdulgani’nin “Bu iki komitenin çalışmaları bir ila iki hafta içerisinde tamamlanacak.” sözünün altını çizdi.

“APIKUR üyeleri Kürdistan Bölgesi'nden petrolün yeniden ihraç edilmesi için yeniden çalışmaya davet edilmeyi bekliyor.” diyen Caggins, "Irak Petrol Bakanı'nın sözünü yerine getirmesini bekliyoruz ve Irak Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasındaki görüşmeyi bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatının tamamen başlamasını beklediklerini ve bunun Iraklılar için de önemli olduğuna dikkat çeken Sözcü Caggins, sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı veya yapıldığı takdirde Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve APIKUR üyelerinin onayından geçmesi taleplerini olduğunu aktardı.

“Bir anlaşmaya varılabilmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak ve APIKUR şirketleri aynı masada toplanmalı. Sözleşmelerin aynı kalmasından yanayız, şartlarımız açık ve ortada.” diyen Caggins, Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatı yapıldığı dönemde Kürdistan Bölgesi Hükümeti hazinesine maaşlar, yatırımlar ve altyapı inşaatları için kullanılan yüklü miktarda para aktarıldığını dile getirdi.

Myles Caggins, “Şirketlerimiz yatırımlara devam ediyor. Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol üretimini 400 milyon dolara çıkarmak için yatırım yapıyoruz. Kürdistan Bölgesi petrol ihracatına yeniden başladığında hepimiz kazanacağız.” dedi.

APIKUR Sözcüsü Caggins, Petrol ihracatına yeniden başlanmasının neden önemli olduğuna, “Irak ekonomisi yalnızca petrol gelirlerine dayandığı için bütçe açığı var, bu nedenle Kürdistan Bölgesi'nden petrolün yeniden ihraç edilmesi önemli, dolayısıyla petrol ihracatına devam etmek akıllıca bir adım.” ifadeleriyle açıklık getirdi.

Gelecekte ne yapacaklarını görmek için oluşturulan iki komitenin çalışmaları ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani hükümetinin harekete geçmesini beklediklerini kaydeden Caggins, Türkiye’nin süreçteki rolüne ilişkin ise şu sözleri kullandı:

“Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı), Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde petrol konusunu ele aldı. Petrol ihracatının yeniden başlamasının Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye, petrol ihracatında gecikilen her gün için Irak'tan 800 bin dolar tazminat talep etmişti, gecikme halinde bu tutar birikecek ve bu anlaşma olduğu için ödenmesi gerekecek.”

Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatının durdurulması nedeniyle şu ana kadar Irak'ın 15,5 milyar dolar kaybettiğini bildiren Caggins, “Kürdistan Bölgesi'nin ortamı, petrol sektöründeki yatırımlar için Irak'a göre daha elverişli.” değerlendirmesinde bulundu.