Politika

Bakan Austin teyit etti: İsrail'e bazı silahların sevkiyatı durduruldu

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dünya ABD Refah İsrail Lloyd Austin Gazze Tel Aviv

HABER MERKEZİ 

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını duyurdu.

Savunma Bakanı Austin, Senatoda katıldığı bütçe görüşmelerinde Refah'taki son duruma ve ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haberleri değerlendirdi.

İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini söyleyen Austin, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini aktardı.

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.

Refah'taki 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin durumunun çok zor olduğuna dikkati çeken Austin, "Refah'ta kesinlikle büyük bir çatışma görmek istemiyoruz." diye konuştu.

İsrail'e bundan sonraki silah sevkiyatlarının devamı noktasındaki değerlendirme sürecinin de devam ettiğini söyleyen Austin, askıya alınan sevkiyatla ilgili, "Bununla ilgili nihai bir karara ulaşmış değiliz." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

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