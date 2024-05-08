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Basra-Bir kişi ailesinin tüm fertlerini öldürüp intihar etti

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Irak Basra silahlı saldırı

HABER MERKEZİ 

Basra’da bir kişi ailesinden 3’ü çocuk 12 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Irak basınında yer alan bilgiye göre Basra'nın Şatul Arap ilçesinde yaşayan Abbas Muqawel isimli bir kişi, 3'ü çocuk 12 aile üyesini başından vurarak öldürdü.

Ailesinin tamamını katleden Abbas Muqawel, aynı silahla intihar etti.

Basra Polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Basra'nın Şatul Arap ilçesindeki Farmanbaran Mahallesi’nde bir adamın, ailesinden 12 kişiyi öldürdüğü ve intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, olayın silahlı kişilerce gerçekleştirildiği haberleri de yalanlandı.

Abbas Muqawel’in söz konusu ailenin babası olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı aktarıldı.

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