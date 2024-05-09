Bilim insanları yeni bir “Süper Dünya” keşfetti

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41 ışık yılı uzaklıktaki bir Güneş sisteminde, Dünya'nın iki katı büyüklüğünde “55 Cancri” adlı bir gezegen keşfedildi.

Birkaç kayalık gezegen arasında yer alan “55 Cancri”nin atmosferi nitrojen, oksijen, argon ve diğer gazların bir karışımından oluşuyor.

Kansas Üniversitesi'nde dış gezegenler üzerinde çalışan Gökbilimci Ian Crossfield, "Bu, muhtemelen bu gezegenin bir atmosferi olduğuna dair şimdiye kadarki en sağlam kanıt." dedi.

Dünya'dan daha büyük ancak Neptün'den daha küçük “55 Cancri”deki kaynama sıcaklıkları 2 bin 300 santigrat dereceye kadar çıkabildiği için, gezegenin yaşama uygun olmadığı düşünülüyor.

Bilim insanları, keşfin, kalın atmosfere sahip, daha misafirperver olabilecek başka kayalık gezegenlerin var olabileceğine dair umut verici bir işaret olduğunu söylüyor.

41 ışıkyılı uzaklıktaki gezegen, Dünya'dan sekiz kat daha ağır.