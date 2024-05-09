Politika

Cudi ve Gabar Dağı bölgesinde "özel güvenlik bölgesi" ilanı

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Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
kürdistan Şırnak cudi dağı Gabar Dağı özel güvenlik bölgesi

HABER MERKEZİ

Şırnak'ın Cudi ve Gabar Dağı bölgesinin 14 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içinde bulunan Gabar Dağı ile merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Mayıs'ta özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verdildi.” denildi.

Açıklamada, bu tarihlerde mezkur bölgeye vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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