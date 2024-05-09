TÜİK: Dış ticaret haddi mart ayında arttı

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Dış ticaret haddi 2024 yılı mart ayında, 0,5 puan artarak 87,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret endekslerine göre 2023 yılı mart ayında 86,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,5 puan artarak, 2024 yılı mart ayında 87,2 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre mart ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 1,4, ihracat miktar endeksi ise yüzde 2,8 azaldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre mart ayında ithalat birim değer endeksi yüzde 2,0, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi ise 0,5 yüzde azaldı.