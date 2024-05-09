Spor

FIFA'dan Kayserispor'a transfer yasağı

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türkiye Kayserispor FIFA transfer yasağı

HABER MERKEZİ

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kayserispor kulübüne 2 dönem transfer yasağı verdiğini açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulüp, bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle FIFA tarafından transfer yasağı cezası aldı.

Süper Lig kulübü, cezaya söz konusu Salifou Bombe Soumah, Jocelyn Janneh, Denis Alibec ve Andrea Bertolacci ile ilgili tüm ödemeleri gerçekleştirmesine rağmen fesih konusunda kurallara riayet etmediği için transfer yasağı aldı.

Cezaya dair henüz resmi bir bildirim almayan sarı kırmızılı kulüp, avukatlar aracılığıyla FIFA nezrinde gerekli itirazları yapmak adına çalışmalar başlattı.

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