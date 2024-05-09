Gazze'de can kaybı 35 bine yaklaştı

HABER MERKEZİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bine yaklaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 216 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte gerçekleşen 4 saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 110’un da yaralandığı belirtildi.

Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 904'e, yaralananların sayısının ise 78 bin 514'e yükseldiği bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.