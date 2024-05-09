Aydın Maruf: Kayseri Çarşısı, birlikte yaşamın sembolü

HABER MERKEZİ

Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nın bir an önce restore edilmesi için Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut ile görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

K24’e açıklamada bulunan Bakan Maruf, 5 Mart’ta Kayseri Çarşısı’nda çıkan ve esnafların büyük zarar görmesine neden olan yangın olayının yakından takip edildiğini kaydetti.

Kayseri Çarşısı'nın Kürdistan Bölgesi'nde birlikte yaşamın sembolü olduğunu belirten Aydın Maruf, “Herkes için hayati öneme sahip çarşının yakından takip edilmesi gerekiyor.” dedi.

Bugün çarşının temsilcileriyle istişare toplantısını gerçekleştirdiğini aktaran Maruf, “Zarar gören esnafların tazmin edilmesi ve çarşının bir an önce restore edilmesi için Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut ile görüşmeler yaptık.” ifadelerini kullandı.

Başkent Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda 5 Mayıs Pazar akşamı saat 21.30 sularında çıkan yangın, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alınmıştı.

Erbil Valiliğinden 6 Mayıs’ta yapılan açıklamada, Kayseri Çarşısı’ndaki yangında 227 dükkanın ve 7 küçük deponun hasar gördüğü aktarılmıştı.