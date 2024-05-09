Türkiye ile ABD arasında uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı

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Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve ExxonMobil arasında imzalanan yeni anlaşmayla ABD’den uzun dönemli uygun sıvılaştırılmış doğal gaz alınacağını söyledi.

TRT HABER’de yer alan habere göre ABD’de temaslarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin ABD ile enerji alanında önemli bir anlaşmaya imza attığını açıkladı.

“BOTAŞ ve ExxonMobil arasında imzalanan yeni anlaşmayla ABD’den uzun dönemli uygun maliyetle sıvılaştırılmış doğal gaz alınacak” diyen Bayraktar, anlaşmanın detayları hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

“Amerika’yla bugün Botaş’ın imzaladığı anlaşma uzun dönemli gaz tedarik anlaşması noktasında iş birliği beyanını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türkiye’nin gaz tedariğinin çeşitlenmesi açısından önemli.”

Nükleerde büyük reaktör çalışmalarının hızla sürdüğünü vurgulayan Bakan Bayraktar, ABD ile de sanayide enerjinin dönüşümünü sağlayan küçük modüler reaktörler konusunda iş birliği imkanı olduğunu kaydederek, “Küçük modüler reaktörle ilgili de iş birliği arayışı içerisindeyiz. Özellikle bu konuda yetkin ABD’li şirketler var. Onların da Türkiye’ye çok ilgisi var.” dedi.

Bayraktar, ABD ile nükleer konusunda küçük modüler reaktörlerle ilgili ortak çalışmaların yapılmasıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.