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Yolcu uçağı faciadan döndü: İniş sırasında lastiği patladı

Uçaktaki 190 yolcu ile 6 mürettebat tahliye edildi
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FOTO: TRT
FOTO: TRT
türkiye Antalya yolcu uçağı

HABER MERKEZİ

Antalya'da Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçağın iniş sırasında lastiği patladı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines'e ait Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçağın sabah saat 11.00 civarında ön tekerleği iniş sırasında patladı.

Pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirme) ettirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı aktarıldı.

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