Başbakan ​​Barzani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, ABD Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Uzra Zeya’yı kabul etti.

ABD’nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski’nin de hazır bulunduğu toplantıda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bileşenler ve insan haklarının korunması, barış içinde bir arada yaşam kültürünün geliştirilmesi, dini özgürlükler ve Şengal'deki durumun normalleştirilmesi gibi konular ele alındı.

Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yardımcısı Zeya, Kürdistan Bölgesi'nin ABD'nin Irak ve bölgede stratejik müttefiki ve ortağı olduğuna vurgu yaptı.

Her iki taraf da koordinasyonun sürdürülmesi, demokrasinin, insan haklarının korunmasının, düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve sivil toplum özgürlüğünün ortak değerlerini geliştirmeye yönelik mutabık kaldı.

Destek ve yardımlarından dolayı ABD'ye teşekkür eden Başbakan Barzani de Kürdistan Bölgesi Hükümetinin demokratik ilkeleri güçlendirme, özgürlükleri ve insan haklarını koruma konusundaki kararlılığını yineledi.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Parlamento seçimlerinin bir an önce yapılması, bileşenlerin haklarının korunması ve seçim sürecinin karşı karşıya olduğu tüm sorun ve engellerin kaldırılması konusunda mutabık kalındı.

Şengal Anlaşması’nın uygulanması, milislerin ve yasa dışı grupların geri çekilmesi, bölgedeki durumun normalleşmesi, Şengal’in yeniden inşası ve mültecilerin gönüllü olarak geri dönmesi de görüşmede masaya yatırılan konular arasındaydı.