CHP lideri Özel: Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanları ve partililere seslenerek, “Çok önemli bir sınavdayız, bütün gözler üzerimizde dikkatle bizi izliyorlar.” dedi.

Özgür Özel, Afyonkarahisar’de İl Belediye Başkanı Burcu Köksal ile partilileri ile bir araya geldi.

Partisinin il başkanlığında kendisini bekleyen partililere seslendi.

Konuşmasında partisinin 31 Mart’taki başarısına değinen Özer, “Çok önemli bir sınavdayız, bütün gözler üzerimizde dikkatle bizi izliyorlar, o yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal başkanımızın geçtiğimiz günlerde ‘artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurma dönemi yok’ dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız.” dedi.

Kendilerinin bembeyaz bir kağıt olduğunu vurgulayan Özel, “Biz tertemiz bir partiyiz bembeyaz bir kağıt gibiyiz üzerine kurşun kalemin dokundursak kir gösteriyor, dikkat edeceğiz, doğru davranacağız ve örnek olacağız. Biz başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlarım bu iradeyi göstermez ise siz bu anlayışı göstermezseniz ‘efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu şimdi sıra bizim için de yok öyle bir şey. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi, Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi.” ifadelerini kullandı.