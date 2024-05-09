Irak Parlamantosundan bir komite Kayseri Çarşısı'ndaki yangının nedenini araştıracak

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Irak Parlamentosu, Erbil’de tarihi Kayseri Çarşısı’ndaki yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için bir araştırma komitesi oluşturdu.

Irak Parlamentosu Basın Ofisinden bugün (9 Mayıs 2024) yapılan açıklamada, Irak Parlamentosu başkanlık görevini vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi, Erbil'deki Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangınla ilgili "olayın gerçeklerinin araştırılması ve ortaya çıkarılması" amacıyla bir soruşturma komitesi kurulması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Erbil’deki Kayseri Çarşısı’nda 5 Mayıs 2024 Pazar akşamı saat 21.30’da çıkan ve 228 dükkan ile 7 küçük deponun zarar gördüğü yangının nedeni henüz belirlenmiş değil.

Çarşıda temizlik süreci şu anda başlamış ve bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yangının ardından Başbakan Mesrur ​​Barzani çarşıyı ziyaret ederek, esnafa “onarım çalışmalarından ve Kayseri Çarşısı’nda mağdur olanlara yardım etmekten çekinmeyeceklerine" dair güvence verdi.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü istatistiklerine göre 2024 yılında kent merkezinde dokuz yangın meydana geldi. Yangınlar şu şekilde:

1- 17 Şubat 2024, Erbil’deki Runaki Çarşısı’nda bir dükkanın yanması.

2- 23 Şubat 2024, Erbil'in kuzey sanayi bölgesindeki birçok deponun yanması.

3- 27 Şubat 2024, Lenge Çarşısı’nın bir kısmını yanması.

4- 9 Mart 2024, Erbil'in kuzey sanayi bölgesine yakın bir deponun yanması.

5- 13 Mart 2024, Erbil'de çalışanlar pazarındaki çok sayıda dükkanın yanması.

6- 27 Mart 2024, Erbil’e bağlı Quştepe’de 4 deponun yanması.

7- 8 Nisan 2024, Erbil’deki Lenge Çarşısı’ndaki dükkanların bir kısmının yanması.

8- 23 Nisan 2024, Erbil’deki Şex Allah pazarındaki bazı dükkanların yanması.

9- 5Mart 2024, Erbil’deki Kayseri Çarşısı’nın bir kısmının yanması.