Mela Bextiyar: Kürdistan Parlamento seçimleri KDP olmadan yapılamaz

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Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasetçilerden Mela Bextiyar, Kürdistan Parlamento seçimlerinin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olmadan yapılamayacağını görüşünü paylaşırken, seçim sürecinin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Mela Bextiyar, bugün (9 Mayıs 2024) düzenlediği basın açıklamasında, “Kürdistan Parlamento seçimleri Kürdistan Demokrat Partisi olmadan yapılamaz ve sürecin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerekmektedir.” dedi.

Kürdistan Bölgesi'ni halkın güvendiği herhangi bir partinin yönetmesi gerektiğini savunan Mela Bextiyar, “Bağdat, Kürdistan Bölgesi'ni gelecekte siyasi ve mali açıdan şekillendirmeye çalışıyor, tek çözüm ise Kürdistan Bölgesi içindeki sorunların çözülmesi.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Parlamento seçimlerinin 10 Haziran 2024’te yapılmasını kararlaştırmıştı ancak KDP, Irak Federal Mahkemesinin Kürdistan Parlamentosundaki kota sandalyelerinin kaldırılması yönündeki karar, dış müdahale ve seçim sonuçlarının önceden tasarlanması nedenlerinden ötürü seçimlere katılmayacağını duyurmuştu.

Öte yandan KDP Başkan Yardımcısı Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Parlamento seçimleri için adayların kayıt ve onaylarının askıya alınması yönünde acil bir emir verilmesi talebiyle Federal Mahkemeye şikayette bulunmuştu.

Bunu üzerine Federal Mahkeme, 7 Mayıs 2024’te Başbakan ​​Barzani'nin şikayeti üzerine aday listelerinin kayıt ve onay sisteminde 2’nci maddenin 2'nci fıkrasının uygulanmasının askıya alınmasına karar vermişti.

Federal Mahkemenin kararlarının ardından Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Parlamento seçimlerinin 6’ncı turuna ilişkin tüm çalışmaları askıya aldık." demişti.