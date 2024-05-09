Eurovision'da İsrail protestosu

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İsveç’in Malmö kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail'i temsil eden Eden Golan, kıyafet provası sırasında yuhalandı.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto eden eylemciler, Golan'ın provası sırasında "Özgür Filistin" sloganları atarak şarkıcıyı yuhaladı.

Öte yandan, “Stoppa Israel” adlı kuruluşun çağrısıyla yüzlerce kişi Malmö kentinde toplandı. Meydanlarda bir araya gelen protestocular, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Yayın Birliği, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurmuştu.

Şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtilmişti.

Eden Golan, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan “Hurricane” adlı şarkıyı söyleyecek.

İsrail'in kamu yayıncısı KAN'a göre şarkı sözleri kişisel bir kriz yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Yarışmanın organizatörleri, İsrail'in şarkısını, sözlerini "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek yarışmadan men etmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti. Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu.