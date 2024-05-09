Erbil'de Başbakan ​​Barzani'nin talimatlarının hayata geçirilmesi için toplantı

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Erbil Valilik Divanında, şehirdeki çarşılarda yaşanan yangın olaylarının detaylıca ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatlarının uygulanması ve çarşılarda yaşanan yangın olaylarını görüşmek amacıyla bugün (9 Mayıs Perşembe) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Belediyeler ve Turizm Bakanı Sasan Avni ve Erbil Valisi Umed Xoşnaw Valilik Divanında, Erbil kent yönetiminin ilgili tüm kesimleriyle toplandı.

Erbil’deki Kayseri Çarşısı’nda yaşanan yangından duyulan kaygıların dile getirildiği toplantıda, yangında malları zarar gören esnafa geçmiş olsun dilekleri iletilirken, sivil savunma ekipleri, sağlık görevlileri, güvenlik güçlerine gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür edildi.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve tavsiyeler üzerinde durularak kararların uygulanmasının takip edildiği toplantıda, tüm kararların ilgili taraflarca uygulanması gerektiği, eksikliklerden her birinin sorumlu olacağı vurgulandı.

Kamuya açık yerlerin ve vatandaşların güvenliğinin korunması ile yangın olaylarının tekrarının önlenmesi amacıyla, halka açık yerlerde güvenlik tedbirlerine ve yönergelere uyulması, ihlal ve aşırılıklar ile bunlara neden olan tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi.

Toplantıda, yangınların ve yayılmalarının önemli bir nedeni olan dükkanların önüne perde çekme adetinin kaldırılması gerektiğinin altı çizildi.