Şanedar Mağarasındaki Neandertala ait kafatasını bulan kaşif K24'e konuştu

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Erbil’in Barzan bölgesindeki Şanedar Mağarasında “Shanidar Z”nin bulunmasında görev alan Paleoantropolog Dr. Emma Pomeroy, geçtiğimiz dönemlerde kafatasının parçalarını toplayıp koruma gibi zor bir iş yaptıklarını söyledi.

Cambridge Üniversitesinden Paleoantropolog Dr. Emma Pomeroy, Kurdistan24 muhabirinin kendisine çalışmaları hakkındaki yönelttiği birkaç soruyu yanıtladı.

-Şaneder Mağarasında, bir Neandertala ait kafatasını bulduğunuz süreci bize anlatabilir misiniz?

“Son keşfimiz, bundan yaklaşık 75 bin yıl önce ölen bir Neandertal kadınının iskeleti. O, muhtemelen Neandertaller için iyi bir yaş olan kırklı yaşlarında ölen yaşlı bir kadındı. Geçtiğimiz birkaç yılda, gelecek nesillerin öğrenmesi ve araştırması için parçaları toplayıp korumak için uzun zaman alan zorlu ve meşakkatli bir iş gerçekleştirdik.”

-Hala söz konusu proje üzerinde çalışıyorsunuz, yayınlanacağınız başka ne kaldı?

“Biz projenin farklı şeyleri üzerinde çalışıyoruz. Shanidar Z ve Neandertallerin kendileri, nasıl yaşadıkları ne yaptıkları ve ne yedikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz. Ayrıca Neandertallerin ve modern insanın mağaralardaki davranışları üzerinde de çalışacağız. Neandertaller mağaralarda yaşadı, daha sonra modern ve bizim gibi insanlar da mağaraları kullandı, bunun nasıl yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Neandertaller ve modern insanlar aynı anda mağaralarda mı yaşadılar? Yoksa Neandertallerin yok olmasından sonra yerlerine hiçbir temas olmadan modern insanlar mı geldi? Mağaradaki geçmiş yaşamla ilgili hala cevaplanması gereken birçok soru var.”

-Neandertallerin Sırrı adlı bir belgesel çekildi. Bu kimin fikriydi ve belgeselin yapımının arkasında kim vardı?

“Belgeselin yapımcılığını BBC'nin Doğa Tarihi Bölümü üstlendi. Belgesel onların fikriydi ve Netflix'e sundular, o da yayınladı ama fikir BBC'ye aitti ve yaptılar.”