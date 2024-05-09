Ankara Emniyetinde 3 görevden uzaklaştırma kararı

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Türkiye İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyetinde görevli 3 isim görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Görevlerinden uzaklaştırılan isimlerin, Kaplan'ın avukatıyla İzmir'de bir araya gelerek yemek yediği ve rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan polisler, Kaplan'ın gözaltına alındığı operasyonda da görev almıştı.