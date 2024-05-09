Politika

Ankara Emniyetinde 3 görevden uzaklaştırma kararı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Ankara operasyon görevden uzaklaştırma

HABER MERKEZİ 

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyetinde görevli 3 isim görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Görevlerinden uzaklaştırılan isimlerin, Kaplan'ın avukatıyla İzmir'de bir araya gelerek yemek yediği ve rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan polisler, Kaplan'ın gözaltına alındığı operasyonda da görev almıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv