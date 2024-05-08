Politika

Netanyahu'dan ABD'nin sevkiyat kararına yanıt: "Gerekirse yalnız kalırız"

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dünya ABD İsrail Gazze Hamas sevkiyat Joe Biden Netanyahu

HABER MERKEZİ 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu ülkeye silah göndermeyi durduracaklarına yönelik açıklamasına karşı, "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız." dedi.

ABD'nin İsrail'e yüksek infilak gücündeki bomba ve top mermilerini göndermeyi askıya alması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah sevkiyatını durduracaklarına yönelik açıklaması tartışılırken Netanyahu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmayan İsrail Başbakanı, ülkesinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı (Holokost) anma günündeki konuşmasını sosyal medya üzerinden yeniden paylaştı.

Netanyahu, yaptığı paylaşımda, "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" demişti.

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