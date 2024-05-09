Politika

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan bir bölümü yanan Kayseri Çarşısı’na ziyaret

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kürdistan Türkiye Erbil Erman Topçu Aydın Maruf Umed Xoşnaw Kayseri Çarşısı

HABER MERKEZİ 

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu, bir bölümü yanan tarihi Kayseri Çarşısı’nın onarımında desteğe hazır olduklarını duyurdu.

Türkiye’nin Erbil başkonsolosu görevini vekalete yürüten Erman Topçu, bir bölümü yanan Erbil’deki tarihi Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti.

Erman Topçu’ya bugün (9 Mayıs 2024) gerçekleştirdiği ziyarette, Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf eşlik etti.

Ziyaretin ardından başkonsolosluğun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Erbil’in yüzyıllara dayanan kültür mirası, tarihi Kayseri Çarşısı’ndaki yangınla yüreğimiz de yandı.

Çarşıyı ziyaret ederek durumu yerinde inceledik; her zaman olduğu gibi desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik. “

Erbil’deki Kayseri Çarşısı’nda 5 Mayıs 2024 Pazar akşamı saat 21.30’da çıkan ve 228 dükkan ile 7 küçük deponun zarar gördüğü yangının nedeni henüz belirlenmiş değil.

Çarşıda başlayan temizlik sürecinin bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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