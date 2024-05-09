Politika

Rusya-Petrol üretim tesisine saldırı

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dünya Rusya İHA Başkurdistan

HABER MERKEZİ 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkeye bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol üretim tesisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkurdistan'ın Salavat kentinde Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol üretim tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu pompalama merkezinin hasar gördüğü belirtildi.

Saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı kaydedilirken, durumun "stabil" olduğu ve petrol tesisinin çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisine bugün İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

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