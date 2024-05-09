Pentagon Sözcüsü: Hol Kampı'ndaki tehdidin devam etmesini istemiyoruz

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Hol Kampı’nın her an patlayabilecek bir saatli bomba olarak kalmasını istemediklerini belirtirken, kampta bulunan yabancı DAİŞ üyelerinin geri döndürülmesi için bölgedeki ve dünyadaki ortaklarıyla çalıştıklarını bildirdi.

Bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kurdistan24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Sözcü Patrick Ryder, “Temel hedefimiz, Hol Kampı’nda bulunan yabancı DAİŞ üyelerinin ülkelerine geri göndererek o ülkelerin kanunlarına göre muamele görmelerini sağlamak.” dedi.

“Teröristlerin olduğu bir yerin her an patlayabilecek bir bombaya dönüşmesini kesinlikle istemediklerini” vurgulayan Pentagon Sözcüsü, “Bu bağlamda merkez komutanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız bu sorunun çözümü için bölgedeki ve dünyadaki ortaklarımızla çok yakın çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Rojava’nın Haseke vilayeti sınırlarında bulunan Hol Kampı, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) denetiminde bulunuyor.

SDG Hol Kmapı’nın yanı sıra yaklaşık 3 bin DAİŞ’linin bulunduğu Haseke vilayetindeki Ghweyre Hapishanesini de yönetiyor. Şubat 2022'de DAİŞ üyeleri hapishaneye girip mahkumları serbest bırakmaya çalıştı. 10 gün süren çatışmalarda bazıları tutuklu olmak üzere 500'e yakın DAİŞ’li öldürüldü.

Kampta ve Ghweyre Hapishanesindeki tutuklular Avrupalılar, Çinliler ve Türklerin de aralarında bulunduğu 20 farklı ülkenin vatandaşından oluşmakta. Bazı ülkeler, daha önce DAİŞ’e katılmış vatandaşlarını, hala aşırı ideolojinin hakimiyetinde oldukları gerekçesiyle geri almayı reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, çocuklara anneleri tarafından aşırılık öğretildiği için kampların yarattığı tehlikeler konusunda birçok etkinlikte uyarılarda da bulunmuştu.