Erbil-Kayseri Çarşısı’ndaki temizlik çalışmaları tamamlandı

HABER MERKEZİ

Erbil’deki tarihi Kayseri Çarşısı’nda 5 Mayıs akşamı çıkan yangın nedeniyle oluşan tahribatı temizlik çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Erbil Belediyesinden dün (9 Mayıs 2024) yapılan açıklamada, yangının ardından Kayseri Çarşısı’nda başlatılan temizlik çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Erbil Belediye Başkanı Karzan Hadi, Erbil Belediyesi ekiplerinin Kayseri Çarşısı’nı yanan kısmının temizlik çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak için gösterdikleri çabayı takdir etti.

Açıklamada, çarşının bir bölümünü kapsayan temizlik çalışmalarının kısa sürede tamamlandığı kaydedildi.

Kurdistan24’e özel açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hadi, Başbakan Barzani’nin yangının başladığı andan itibaren kısa sürede kontrol altına alınması için ilgili taraflarla iletişimde olduğunu dile getirdi.

İki buçuk gün boyunca gece gündüz ayrı vardiyalarda çalışan 250 kişiden oluşan ekiplerin, dün gece çarşıdaki temizlik çalışmalarını tamamladığını söyleyen Hadi, ekipler bugün (cuma) de çöpleri atmaya ve yanan alanları yıkamaya devam edeceğini bildirdi.

Erbil Belediye Başkanı Hadi, Kayseri Çarşısı’nın yenilenmesine yönelik sunumlarını hazırlamak üzere çeşitli belediye, elektrik, su ve kanalizasyon ekiplerinin görevlendirildiği bilgisini de paylaştı.