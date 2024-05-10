Azad Nuri: Kürdistan Bölgesi'nde çevre bilinci artıyor

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Çevre Kurulu Sanat İşleri Dairesi Başkanı Azad Nuri, Kürdistan Bölgesi'nde çevre bilincinin arttığını ve insanların bu konunun önemini hissettiğini belirtti.

Azad Nuri, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, çevreyi koruma görevinin sadece devletin sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Çevreyle ilgili bir yasa tasarısı hazırlayıp Bakanlar Kuruluna sunduklarını bildiren Azad Nuri, tasarının onaylanması için parlamentoyu beklediklerini aktardı.

Azad Nuri, Kürdistan Bölgesi'nde çevre bilincinin arttığını ve insanların bu konunun önemini hissettiğini söyledi.

Bazı kişilerin çevre koruma kurallarına uymadığını ve bu kişilerin yasalarla bu kurallara uymaya zorlanması gerektiğinin altını çizen Azad Nuri, “Çevre Kurulu ve Belediyeler Bakanlığı, çevrenin korunmasına yönelik, çevrenin önemi ve korunmasına ilişkin tüm detayların yer aldığı yasa tasarısı taslağı hazırladı.” dedi.