Kürt güreşçi ikinci kez Paris Olimpiyatlarına katılacak

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Daha önce Rio De Janeiro 2016 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan bir Kürt sporcu, olimpiyatlara ikinci kez katılacak.

Doğu Kürdistan’ın (İran Kürdistanı) Sine kentinden 35 yaşındaki Kürt güreşçi Sabah Şeriati, resmi olarak 2024 Paris Olimpiyatları katılımcısı olarak tescil edildi.

İran’ın en iyi güreşçilerinden olan Şeriati, 10 yaşından bu yana minderde ter döküyor. Defalarca İran Milli Takımından ihraç edilen Şeriati, Azerbaycan'a taşınıp sporunu orada devam ettirdi.

Sabah Şeriati, 2024 Olimpiyat elemeleri 130 kilo finalinde Kırgızistan'dan Roman Kim, Litvanya'dan Mantas Konistotas ve Belarus’tan Pavel Hinchok'u yenerek Paris Olimpiyatları'na bilet garantiledi.

2013'ten bu yana Azerbaycan adına yarışmalara katılan Şeriati, 2015 yılında Avrupa'da üç gümüş ve bronz madalya kazandı.