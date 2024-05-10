Sudani'den Guterres'e: UNAMI'nin Irak'taki misyonuna son verilsin

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu’nun (UNAMI) Irak’taki görevinin sona erdirilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çağrıda bulunuldu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani adına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen mesajda, UNAMI'nin ülkedeki misyonunu sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

UNAMI'nin Irak’taki misyonuna 31 Aralık 2025 kadar devam etmesini ancak o tarihten sonra tüm faaliyetlerine sona vermesi talep edilen mesajda, tüm dosyaların Irak Hükümet kurumlarına devredilmesi istendi.

“Irak Hükümeti, bu hedefe ulaşmak için Irak'taki BM ekibine her türlü yardımı sağlayacaktır.” denilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun Irak halkına verdiği uzun süreli destekten dolayı şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Ekselanslarını Irak’ın, bu örgütün kurucu üyesi olarak, her zaman halkına destek vereceğine şartına ve asil amaçlarına bağlı kalacağını temin ederiz.

Bu mektubun ve eklerinin Güvenlik Konseyi ile paylaşılmasını ve Güvenlik Konseyi'nin bir belgesi olarak dağıtılmasını talep etmekten ayrıca onur duyuyoruz.”

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, 6 Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki durum hakkında bir konuşma yaparak, Mart 2024 sonunda görevini resmen bırakacağını bildirmişti.

UNAMI, 2003 yılında Güvenlik Konseyi'nin 1500 sayılı kararı ile Irak Hükümetinin talebi üzerine kurulan özel bir siyasi elçidir.

UNAMI'nin görevi, kapsayıcı siyasi diyalog ve ulusal uzlaşmanın teşvik edilmesi, seçim süreci, ulusal nüfus sayımının planlanması, Irak ile komşuları arasında ulusal diyaloğun kolaylaştırılması ile haklarının geliştirilip korunması gibi konularda Irak Hükümetine tavsiye ve yardım sağlamaktır.

UNAMI, insani yardım ve kalkınma programlarını doğrudan uygulamamaktadır; ancak Irak'taki BM ülke ekibinin teknik uzmanlığının yardımıyla, hem hükümet hem de sivil toplum düzeyindeki Irak'taki ortakları aracılığıyla uygulamaktadır.