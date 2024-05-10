Ezra Zia: Irak Hükümetini Şengal'de yerel polis gücü kurmaya teşvik ediyoruz

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşarı Ezra Zia, bölgede bulunan silahlı grupların olumsuz etkisinin mültecilerin bölgelerine dönüşünü engellediğini belirterek, Irak Hükümetine Şengal’e bir vali ataması yönünde çağrıda bulundu.

Laleş’te bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşarı, burada basına yaptığı açıklamada, "Irak Hükümetini, Şengal’e vali atanması ve yerel bir polis gücü kurulması, ayrıca hizmet personelinin yeniden inşası ve görevlendirilmesine fon sağlanması konusunda anlamlı ilerleme kaydetmeye teşvik ettik." dedi.

Ezra Zia, Şengal, Ninova Ovası ve Irak toplumundaki diğer bileşenlerin anavatanları gibi DAİŞ kontrolünden kurtarılan bölgelerdeki silahlı grupların rolüne ilişkin endişeleri giderme yönünde adım atılması gerektiğini belirtti.

“Silahlı gruplarının toplulukların güvenliği ve istikrarı üzerindeki olumsuz etkisi, mültecilerin geri dönüşünü engellemekte ve bölgenin ekonomik kalkınmasını sekteye uğratmaktadır.” diyen Ezra Zia, “Ezidiler ile diğer mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde evlerine dönebilmeleri için bu sorunların giderilmesi çözümdür.” ifadesini kullandı.