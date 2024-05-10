En güçlü ve en zayıf pasaportlar belli oldu: Irak en kötüler arasında

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Her yıl dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları, hamillerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısına bağlı olan Henley Pasaport Endeksine göre sıralanıyor.

Pek çok Irak ve Kürdistan Bölgesi vatandaşı her yıl yurt dışına seyahat ediyor. Irak pasaportu hamilleri, pasaportlarının dünyadaki sıralamasının kötü olması nedeniyle seyahat ederken sıklıkla birçok sorunla karşı karşıya kalıyor.

Irak pasaportu dünyadaki toplam 106 pasaport arasında 104'üncü sırada yer alıyor. Bu, Irak pasaportunun dünyada üçüncü, Arap ülkelerinde ise Suriye'den sonra ikinci en kötü pasaport olduğu anlamına geliyor.

Irak pasaportu hamilleri, çoğunluğu Arap ve Afrika olmak üzere 31 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor ancak 156 ülkeye seyahat etmek için önceden vize başvurusu yapmaları gerekmekte.

Irak pasaportları 2006 yılında dünyada 81. sırada yer alırken, düşüşün devam etmesiyle 2021 yılında dünyada 115. sıraya geriledi.

Her yıl ülkelerin en güçlü ve en zayıf pasaportları Henley Pasaport Endeksine göre sıralanıyor. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya ilk sıralarda yer alırken bu ülkelerin vatandaşları 194 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore ve İsveç, 193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan ikinci büyük ülkelerdir.

Afganistan pasaportu dünyanın en zayıf pasaportu sıralamasında 106'ncı sırada yer alıyor. Onu, sıralamada en zayıf ikinci pasaport olan Suriye pasaportu takip ediyor.