Politika

Putin'in adayı Mişustin'in başbakanlığı onaylandı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mihail Mişustin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mihail Mişustin
dünya Rusya

HABER MERKEZİ 

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adayı Mihail Mişustin'in başbakanlığını onayladı.

Devlet Dumasında, Mişustin'in adaylığını oylamak için genel kurul toplantısı yapıldı.

Mişustin, genel kuruldaki 432 milletvekilinin 375'inden "evet" oyu alırken 57 milletvekilinin çekimser kaldığı oylama sonucunda Mişustin'in başbakanlığı onaylandı.

Mişustin'in bir hafta içinde federal yürütme organlarının yapısına ilişkin önerilerini Rusya Devlet Başkanı Putin'e, iki hafta içerisinde de başbakan yardımcıları ve icracı bakan adaylarının isimlerini Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasına sunması gerekiyor.

Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.

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