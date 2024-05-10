Kürdistani Bölgeler Kurulundan Palkana çiftçileri için Irak Hükümetine çağrı

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Kürdistan Bölgesi Yönetimi dışındaki Kürdistani Bölgeler Genel Kurulu, Irak Hükümetine Kürt çiftçilere yönelik baskılara sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

Kuruldan 10 Mayıs 2024 Cuma günü (bugün) yapılan açıklamada, "Maalesef iki gündür Palkana köyüne ithal Araplar gelip haksız yere, barış ve bir arada yaşama ilkesinden uzak çadırlar kuruyorlar.” denildi.

Açıklamada, "Ordu, Kürt çiftçilere son 6 aydır verdikleri emeğin karşılığını toplama fırsatı vermiyor, oysa Kürt çiftçiler geçtiğimiz sonbaharda Kerkük Harekat Komutanlığı'nın onayıyla tahıl sezonuna başlamıştı.” ifadeleri kullanıldı.

Kürdistani Bölgeler Genel Kurulu olarak anayasanın ve hukukun nihai karar olması, kardeşlik ruhunun artık eski kanunlarla bozulmaması ve bölge sakinlerine normal hayatlarına devam etme imkanı verilmesi için her zaman gerekli adımları atma konusunda hazır bulundukları belirtildi.

"İthal edilen Araplara gerekli mali hakları verin ve onları bölgelerine iade edin.” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kürdistani Bölgeler Kurulu'nun Palkana köyünde ve Sergaran'ın tüm bölgelerinde Kürt çiftçilere yönelik zulmün durdurulması için çabalarını sürdüreceğine herkesi temin ediyoruz. Aynı zamanda anayasanın uygulanmasının ve 140. madde ilkelerine uygunluğun bu alanlardaki tüm sorunların çözümünün garantisi olduğunu da beyan ederiz.”

Irak Hükümetine çağrı yapılan açıklamada, “Maalesef sorunlar tam olarak çözülemediği için Irak Hükümetini Kürt çiftçilere yönelik bu zulme sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Kürt grupların bu konuda çabalarını yoğunlaştırması gerekiyor.” sözleri kullanıldı.